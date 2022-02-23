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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛОРУССКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ НЕЗАКОННЫЙ ВЫВОЗ САХАРА И КАПУСТЫ ИЗ СТРАНЫ
11:53 24.02.2022
Белорусские таможенники пресекли две попытки незаконного вывоза сахара и капусты из страны.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, уУ водителей отсутствовали лицензии, выдаваемые Министерством антимонопольного регулирования и торговли, необходимые при перемещении данных категорий товаров.
Так, факт незаконного перемещения товаров, подлежащих лицензированию при вывозе, выявили витебские таможенники в Россонском районе Витебской области. В данном случае незаконно пытались переместить сахар.
Для проверки таможенники остановили машину МАN, в которой находилось более 20 тонн белого кристаллического сахара. На перемещаемую продукцию у перевозчика отсутствовала необходимая для вывоза лицензия, выдаваемая Министерством антимонопольного регулирования и торговли.
Еще один факт незаконного перемещения товаров был выявлен в Дубровенском районе Витебской области, где сотрудники Оперативной таможни остановили машину VOLVO, которая следовала в направлении Российской Федерации.
В ходе проверки было установлено, что в грузовом отсеке автомобиля перемещалось 20 тонн свежей белокочанной капусты, однако необходимые документы на вывоз товара с территории Беларуси у водителя отсутствовали.
В действиях виновных лиц усматриваются признаки административных правонарушений, предусмотренных ст. 13.12 и 13.34 КоАП Республики Беларусь, санкции которых предусматривают наложение штрафа до 50% от стоимости незаконно перемещаемых товаров.
в соответствии с постановлениями совета Министров от 04 февраля 2022 г. № 70 «О лицензировании вывоза отдельных видов товаров» и от 15 февраля 2022 г. №82 «О лицензировании вывоза сахара белого кристаллического» вывоз отдельных категорий товаров осуществляется по разовым лицензиям, выдаваемым Министерством антимонопольного регулирования и торговли.
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