ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
24.02.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛОРУССКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ НЕЗАКОННЫЙ ВЫВОЗ САХАРА И КАПУСТЫ ИЗ СТРАНЫ


11:53 24.02.2022

Белорусские таможенники пресекли две попытки незаконного вывоза сахара и капусты из страны.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, уУ водителей отсутствовали лицензии, выдаваемые Министерством антимонопольного регулирования и торговли, необходимые при перемещении данных категорий товаров.

Так, факт незаконного перемещения товаров, подлежащих лицензированию при вывозе, выявили витебские таможенники в Россонском районе Витебской области. В данном случае незаконно пытались переместить сахар.

Для проверки таможенники остановили машину МАN, в которой находилось более 20 тонн белого кристаллического сахара. На перемещаемую продукцию у перевозчика отсутствовала необходимая для вывоза лицензия, выдаваемая Министерством антимонопольного регулирования и торговли.

Еще один факт незаконного перемещения товаров был выявлен в Дубровенском районе Витебской области, где сотрудники Оперативной таможни остановили машину VOLVO, которая следовала в направлении Российской Федерации.

В ходе проверки было установлено, что в грузовом отсеке автомобиля перемещалось 20 тонн свежей белокочанной капусты, однако необходимые документы на вывоз товара с территории Беларуси у водителя отсутствовали.

В действиях виновных лиц усматриваются признаки административных правонарушений, предусмотренных ст. 13.12 и 13.34 КоАП Республики Беларусь, санкции которых предусматривают наложение штрафа до 50% от стоимости незаконно перемещаемых товаров.

в соответствии с постановлениями совета Министров от 04 февраля 2022 г. № 70 «О лицензировании вывоза отдельных видов товаров» и от 15 февраля 2022 г. №82 «О лицензировании вывоза сахара белого кристаллического» вывоз отдельных категорий товаров осуществляется по разовым лицензиям, выдаваемым Министерством антимонопольного регулирования и торговли.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 23.02.2022
валюта курс
EUR 3.0007
USD 2.6553
RUB 3.3117
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 23.02.2022
валюта курс +/-
EUR 2.9945 -0.0062
USD 2.6419 -0.0134
RUB 3.3426 +0.0309
все курсы архив

Курсы в банках
на 24.02.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1500 3.2100
USD 2.7950 2.8500
RUB 3.1600 3.2600
подробнее

Конвертация в банках
на 24.02.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1200 1.1290
EUR/RUB 97.0000 101.9000
USD/RUB 85.0000 90.2000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте