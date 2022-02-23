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ЭКОНОМИКА РБ
СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВО В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ СОКРАТИЛОСЬ НА 2,2%
11:29 24.02.2022
В январе 2022 г. в хозяйствах всех категорий Витебской области (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 131,8 млн рублей, или в сопоставимых ценах 97,8% к уровню января 2021 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 128,4 млн рублей, или в сопоставимых ценах 98,1% к уровню соответствующего периода предыдущего года.
В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 19,2 тыс. тонн, молока – 58,1 тыс. тонн, яиц получено 41,5 млн штук.
На долю сельскохозяйственных организаций приходится 98,2% объема производства скота и птицы (в живом весе), 95,6% молока и 92,1% производства яиц.
На 1 февраля 2022 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 526,5 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 187,9 тыс. голов. Численность свиней составила 389,4 тыс. голов.
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