В январе 2022 г. в хозяйствах всех категорий Витебской области (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 131,8 млн рублей, или в сопоставимых ценах 97,8% к уровню января 2021 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 128,4 млн рублей, или в сопоставимых ценах 98,1% к уровню соответствующего периода предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 19,2 тыс. тонн, молока – 58,1 тыс. тонн, яиц получено 41,5 млн штук.

На долю сельскохозяйственных организаций приходится 98,2% объема производства скота и птицы (в живом весе), 95,6% молока и 92,1% производства яиц.

На 1 февраля 2022 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 526,5 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 187,9 тыс. голов. Численность свиней составила 389,4 тыс. голов.