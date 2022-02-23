ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
24.02.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ПЕРИОДЫ УХОДА ЗА РЕБЕНКОМ ДО 3 ЛЕТ ВХОДЯТ В ОБЩИЙ СТАЖ И УЧИТЫВАЮТСЯ ПРИ НАЧИСЛЕНИИ ПЕНСИИ — МИНТРУДА


10:51 24.02.2022

При назначении пенсии периоды ухода за ребенком (детьми) в возрасте до 3 лет включаются в общий стаж и тем самым учитываются при исчислении размера пенсии. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства труда и социальной защиты.

При этом эти периоды включаются в стаж только одному из родителей или трудоспособных лиц, осуществлявших уход.

С 1 января 2021 г. общая продолжительность учитываемых в общий стаж периодов ухода за детьми в возрасте до 3 лет увеличена с 9 до 12 лет.

Для назначения трудовой пенсии по возрасту необходим не только общий стаж, но и стаж работы с уплатой страховых взносов в пенсионный фонд, так называемый страховой стаж.

В 2022 году для назначения пенсии по возрасту требуется 18 лет и 6 месяцев страхового стажа. Ежегодно страховой стаж увеличивается на 6 месяцев до 20 лет.

Для матерей с четырьмя и более детьми установлены пониженные требования к страховому стажу: четырехдетным матерям - 10 лет, матерям с пятью детьми - 5 лет.

Периоды ухода за ребенком (детьми) в возрасте до 3 лет в страховой стаж не учитываются, поскольку в эти периоды обязательные страховые взносы не уплачивались.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 23.02.2022
валюта курс
EUR 3.0007
USD 2.6553
RUB 3.3117
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 23.02.2022
валюта курс +/-
EUR 2.9945 -0.0062
USD 2.6419 -0.0134
RUB 3.3426 +0.0309
все курсы архив

Курсы в банках
на 24.02.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1500 3.2100
USD 2.7950 2.8500
RUB 3.1600 3.2600
подробнее

Конвертация в банках
на 24.02.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1200 1.1290
EUR/RUB 97.0000 101.9000
USD/RUB 85.0000 90.2000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте