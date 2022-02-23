При назначении пенсии периоды ухода за ребенком (детьми) в возрасте до 3 лет включаются в общий стаж и тем самым учитываются при исчислении размера пенсии. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства труда и социальной защиты.

При этом эти периоды включаются в стаж только одному из родителей или трудоспособных лиц, осуществлявших уход.

С 1 января 2021 г. общая продолжительность учитываемых в общий стаж периодов ухода за детьми в возрасте до 3 лет увеличена с 9 до 12 лет.

Для назначения трудовой пенсии по возрасту необходим не только общий стаж, но и стаж работы с уплатой страховых взносов в пенсионный фонд, так называемый страховой стаж.

В 2022 году для назначения пенсии по возрасту требуется 18 лет и 6 месяцев страхового стажа. Ежегодно страховой стаж увеличивается на 6 месяцев до 20 лет.

Для матерей с четырьмя и более детьми установлены пониженные требования к страховому стажу: четырехдетным матерям - 10 лет, матерям с пятью детьми - 5 лет.

Периоды ухода за ребенком (детьми) в возрасте до 3 лет в страховой стаж не учитываются, поскольку в эти периоды обязательные страховые взносы не уплачивались.