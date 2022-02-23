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ЭКОНОМИКА РБ
ПЕРИОДЫ УХОДА ЗА РЕБЕНКОМ ДО 3 ЛЕТ ВХОДЯТ В ОБЩИЙ СТАЖ И УЧИТЫВАЮТСЯ ПРИ НАЧИСЛЕНИИ ПЕНСИИ — МИНТРУДА
10:51 24.02.2022
При назначении пенсии периоды ухода за ребенком (детьми) в возрасте до 3 лет включаются в общий стаж и тем самым учитываются при исчислении размера пенсии. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства труда и социальной защиты.
При этом эти периоды включаются в стаж только одному из родителей или трудоспособных лиц, осуществлявших уход.
С 1 января 2021 г. общая продолжительность учитываемых в общий стаж периодов ухода за детьми в возрасте до 3 лет увеличена с 9 до 12 лет.
Для назначения трудовой пенсии по возрасту необходим не только общий стаж, но и стаж работы с уплатой страховых взносов в пенсионный фонд, так называемый страховой стаж.
В 2022 году для назначения пенсии по возрасту требуется 18 лет и 6 месяцев страхового стажа. Ежегодно страховой стаж увеличивается на 6 месяцев до 20 лет.
Для матерей с четырьмя и более детьми установлены пониженные требования к страховому стажу: четырехдетным матерям - 10 лет, матерям с пятью детьми - 5 лет.
Периоды ухода за ребенком (детьми) в возрасте до 3 лет в страховой стаж не учитываются, поскольку в эти периоды обязательные страховые взносы не уплачивались.
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