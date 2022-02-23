ЭКОНОМИКА РБ

БЕЛАВИА ОТМЕНИЛА ПОЛЕТЫ В ЮЖНОМ НАПРАВЛЕНИИ

09:40 24.02.2022 Компания «Белавиа» отменила полеты в южном направлении. Об этом сообщает Telegram-канал Национального аэропорта Минск. Согласно информации, на сегодня отменены рейсы в Стамбул, Тель-Авив, Сочи. «Информация может меняться», - говорится в сообщении.