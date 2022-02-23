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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛАВИА ОТМЕНИЛА ПОЛЕТЫ В ЮЖНОМ НАПРАВЛЕНИИ
09:40 24.02.2022
Компания «Белавиа» отменила полеты в южном направлении. Об этом сообщает Telegram-канал Национального аэропорта Минск.
Согласно информации, на сегодня отменены рейсы в Стамбул, Тель-Авив, Сочи.
«Информация может меняться», - говорится в сообщении.
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