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ЭКОНОМИКА РБ


В МИНЭКОНОМИКИ БЕЛАРУСИ ЗАЯВЛЯЮТ ПРО УЛУЧШЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ


09:21 24.02.2022

Улучшение финансовых показателей предприятий должно стать трамплином для дальнейшего устойчивого роста экономики. Об этом заявил 23 февраля 2022 года заместитель министра экономики Дмитрий Ярошевич, комментируя финансовые результаты организаций за 2021 год.

По его словам, реальный сектор в полной мере воспользовался возможностями, предоставленными высоким спросом на мировых рынках на белорусские товары и услуги. Как следствие, по сравнению с допандемийным 2019 годом в долларовом эквиваленте выручка организаций приросла на 8,4%, себестоимость – на 7,2%, прибыль от реализации – на 30,3%.

«Мы видим, что наиболее успешно сработали те отрасли, которые быстрее и грамотнее учли в своих производственных и маркетинговых стратегиях все нюансы внешней конъюнктуры. В числе лидеров по показателям рентабельности продаж промышленность, IT-сектор, лесное хозяйство, финансовая и страховая деятельность. Главным результатом успешной деятельности предприятий стала чистая прибыль свыше 16 млрд рублей, которая позволила им активнее направлять свои доходы на инвестиции и в целом обеспечивать устойчивость экономики. Качественно улучшились показатели и в региональном измерении. Значительно снизилось количество убыточных организаций – на более 18% и генерируемый ими убыток – в 4,3 раза», - сказал он.

Возглавляют рейтинг наиболее успешных по рентабельности Гродненская и Минская области.

«Действенные стратегии финансового оздоровления позволили существенно сократить долговую нагрузку на 10%. Уменьшились объемы просроченной как дебиторской, так и кредиторской задолженности. Важно использовать заработанные деньги и улучшение финансовых показателей предприятий в качестве трамплина для дальнейшего устойчивого роста экономики», – подчеркнул Дмитрий Ярошевич.
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