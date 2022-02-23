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ЭКОНОМИКА РБ


РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОДАЖ ОРГАНИЗАЦИЙ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ В 2021 ГОДУ СОСТАВИЛА 3,4%


09:08 24.02.2022

За 2021 год рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Витебской области (без банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, Банка развития, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 3,9%, рентабельность продаж – 3,4%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, дебиторская задолженность на 1 января 2022 г. составила 4 139,7 млн рублей, в том числе просроченная – 619,2 млн рублей, или 15% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 января 2022 г. составила 5 741,7 млн рублей, в том числе просроченная – 818,1 млн рублей, или 14,2% от общего объема кредиторской задолженности.
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