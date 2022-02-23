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ЭКОНОМИКА РБ
БОЛЕЕ 40 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПОЕЗДОВ БУДУТ КУРСИРОВАТЬ ПО БЖД В ДНИ МАРТОВСКИХ ПРАЗДНИКОВ
18:00 23.02.2022
Белорусская железная дорога назначила внутри республики 42 дополнительных поезда на мартовские праздники, а также увеличила количество мест для проезда пассажиров в поездах регулярного сообщения.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, с 4 по 10 марта 2022 года дополнительные поезда будут курсировать по наиболее востребованным у пассажиров маршрутам: Минск – Гомель, Минск – Гродно, Минск – Витебск, Минск – Брест, Минск – Могилев, Минск – Пинск, Минск – Коммунары, Брест – Гомель, Кричев – Орша (Гродно).
С учетом прогнозируемого увеличения пассажиропотока наибольшее количество дополнительных поездов предусмотрено на праздничный день 8 марта.
Уже сегодня на праздничные дни на поезда с нумерованными местами Белорусской железной дорогой реализовано более 32 тысяч проездных документов.
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