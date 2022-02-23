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ЭКОНОМИКА РБ


В 2021 ГОДУ ЭКСПОРТ ТОВАРОВ РЕЗИДЕНТОВ СЭЗ «МИНСК» ДОСТИГ РЕКОРДНЫХ $ 2 МЛРД


17:53 23.02.2022

Экспорт товаров предприятий-резидентов СЭЗ «Минск» в 2021 году достиг рекордных $2 млрд.

Как сообщает сайт СЭЗ, это на 38% больше, чем в 2020. Основную часть экспорта резидентов составила продукция машиностроения, металлургии и деревообработки, а также электроника и бытовая техника. География экспорта охватила 85 стран.

Сальдо внешней торговли товарами сложилось положительным в размере $421,2 млн. и улучшилось по сравнению с предыдущим годом на $137 млн.

Предприятия-резиденты СЭЗ «Минск» в 2021 году произвели в 1,5 раза больше промышленной продукции, чем в 2020 – на сумму Br6,7 млрд ($2,6 млрд).

Почти в 1,5 раза выросла выручка резидентов от реализации товаров, достигнув отметки Br7 млрд ($2,8 млрд).

Компании СЭЗ «Минск» сработали с прибылью: суммарная чистая прибыль возросла в 2,6 раза по сравнению с 2020 годом и составила Br545,5 млн. ($215 млн).

Инвестиции в основной капитал выросли на 43% (Br363,8 млн – $143,3 млн)

ПИИ на чистой основе составили $58,1 млн.

За 2021 год на предприятиях СЭЗ «Минск» создано более 1000 рабочих мест. На 20% выросла среднемесячная заработная плата. Резиденты СЭЗ «Минск» уплатили налогов и иных платежей в бюджет и внебюджетные фонды на сумму Br497,5 млн ($196 млн), что на 27% больше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.
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