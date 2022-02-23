|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|23.02.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
АКЦИИ ОАО «ПИНЕМА» ВЫСТАВЛЕНЫ НА ПРОДАЖУ
17:46 23.02.2022
Пинский городской исполнительный комитет назначил на 15 марта конкурс по продаже находящихся в собственности города акций ОАО «Пинема» (72,7788% уставного фонда).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, начальная цена продажи составляет 954 353,34 белорусских рублей.
Предприятие производит геосинтетические материалы: полотно нетканое иглопробивное и решетку геотехническую полиэтиленовую, применяемые при строительстве и реконструкции автомобильных и железных дорог.
ОАО «Пинема» является одним из производителей в странах СНГ, имеющим возможность выпускать нетканый материал шириной до 5,3 метра, преимуществом которого являются его высокие фильтрационные характеристики, долговечность, а также устойчивость к воздействию всех химических веществ, имеющихся в почве, плесени и бактерий, водных растворов кислот, щелочей и солей.
Основными внешними рынками сбыта продукции являются Российская Федерация, Польша, Украина, Казахстан.
С более подробной информацией про условия и порядок проведения конкурса можно ознакомиться здесь.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 23.02.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 23.02.2022
Курсы в банках
на 23.02.2022
Конвертация в банках
на 23.02.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте