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ЭКОНОМИКА РБ


АКЦИИ ОАО «ПИНЕМА» ВЫСТАВЛЕНЫ НА ПРОДАЖУ


17:46 23.02.2022

Пинский городской исполнительный комитет назначил на 15 марта конкурс по продаже находящихся в собственности города акций ОАО «Пинема» (72,7788% уставного фонда).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, начальная цена продажи составляет 954 353,34 белорусских рублей.

Предприятие производит геосинтетические материалы: полотно нетканое иглопробивное и решетку геотехническую полиэтиленовую, применяемые при строительстве и реконструкции автомобильных и железных дорог.

ОАО «Пинема» является одним из производителей в странах СНГ, имеющим возможность выпускать нетканый материал шириной до 5,3 метра, преимуществом которого являются его высокие фильтрационные характеристики, долговечность, а также устойчивость к воздействию всех химических веществ, имеющихся в почве, плесени и бактерий, водных растворов кислот, щелочей и солей.

Основными внешними рынками сбыта продукции являются Российская Федерация, Польша, Украина, Казахстан.

С более подробной информацией про условия и порядок проведения конкурса можно ознакомиться здесь.
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