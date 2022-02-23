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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА ЯНВАРЬ В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТРОЕНО 867 НОВЫХ КВАРТИР
16:59 23.02.2022
В январе 2022 г. организациями всех форм собственности Брестской области построено 867 новых квартир.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, введено в эксплуатацию 93,6 тыс. квадратных метров общей площади жилья.
Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 55,8 тыс. квадратных метров общей площади, или 59,6% от общего объема введенного жилья.
Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 42,4 тыс. квадратных метров.
В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 33,5 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 35,8% от общего ввода по области.
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