В январе 2022 г. организациями всех форм собственности Брестской области построено 867 новых квартир.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, введено в эксплуатацию 93,6 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 55,8 тыс. квадратных метров общей площади, или 59,6% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 42,4 тыс. квадратных метров.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 33,5 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 35,8% от общего ввода по области.