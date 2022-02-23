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ЭКОНОМИКА РБ
ЭНЕРГЕТИКИ ВИТЕБЩИНЫ В 2021 ГОДУ ОТРЕМОНТИРОВАЛИ БОЛЕЕ 1800 ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ
16:44 23.02.2022
Специалисты электросетевых филиалов РУП «Витебскэнерго» за 2021 год отремонтировали более 1800 трансформаторных подстанций 10-0,4 кВ в различных районах Витебской области.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе РУП «Витебскэнерго», на трансформаторных подстанциях заменены автоматические выключатели, разрядники, разъединители и другое оборудование, обеспечивающее надежное функционирование энергообъектов.
В сложной системе электротехнического оборудования трансформаторные подстанции выполняют важнейшую роль звена, перераспределяющего электроэнергию. Потребители получают необходимый для комфортной жизни энергоресурс благодаря стабильной работе ТП. Именно поэтому своевременному ремонту и качественному обслуживанию трансформаторных подстанций энергетики уделяют повышенное внимание.
Основная часть работ выполнена хозяйственным способом — без привлечения подрядных организаций.
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