Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 23 февраля 2022 года выросло до 896,3 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 896 тыс. 319 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 882 тыс. 376 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 1809 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6392 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 2507 человек, число смертей от COVID-19 – на 15.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 25 тыс. 591 тест. Всего в стране проведено 12 млн 343 тыс. 035 тестов.