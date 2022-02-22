В консолидированный бюджет Гродненской области за январь 2022 года поступило 235,9 млн рублей налогов и неналоговых платежей, в том числе в республиканский бюджет – 53,0 млн рублей, местные бюджеты – 182,9 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Гродненской области, основной объем доходов консолидированного бюджета сформирован за счет поступлений от организаций – 91,8%, или 216,5 млн рублей, в том числе от организаций государственного сектора экономики – 58,8%, или 138,6 млн рублей, негосударственного сектора экономики – 33,0%, или 77,9 млн рублей.

Поступления от индивидуальных предпринимателей за январь 2022 года сложились в размере 15,6 млн рублей. Доля участия в формировании доходов бюджета составила 6,6%.

Физическими лицами внесено в бюджет 3,8 млн рублей, удельный вес в общих поступлениях сложился в размере 1,6%.