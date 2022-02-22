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ЭКОНОМИКА РБ
РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ ПОДРОС НА 1%
13:57 23.02.2022
В Брестской области розничный товарооборот в январе 2022 г. составил 581,1 млн рублей, или 101% в сопоставимых ценах к уровню января 2021 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 14 рублей против 12,5 рублей за аналогичный период предыдущего года.
Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 89,8% розничного товарооборота области, в январе 2022 г. составил 522,1 млн рублей, или 101,6% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.
В январе 2022 г. оптовый товарооборот составил 354,7 млн рублей, или в сопоставимых ценах 98,4% к уровню января 2021 г.
Товарооборот общественного питания в январе 2022 г. составил 27,2 млн рублей, или 110,2% в сопоставимых ценах к уровню соответствующего периода прошлого года.
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