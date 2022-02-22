ЭКОНОМИКА РБ

КГК МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВЕДЕТ 25 ФЕВРАЛЯ ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ ПО НАВЕДЕНИЮ ПОРЯДКА ПРИ УБОРКЕ ВЕТРОВАЛЬНОЙ ДРЕВЕСИНЫ

13:48 23.02.2022 Комитет государственного контроля Минской области 25 февраля 2022 года проводит «горячую линию» по вопросам наведения порядка в лесу и уборке буреломной древесины. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, сообщить имеющуюся информацию (в том числе анонимно) об обнаруженной в лесном массиве буреломно-ветровальной древесине, фактах несанкционированных свалок, незаконной вырубки леса и вывозки древесины можно с 10:00 до 13:00 по телефону 8 (017) 352-64-59.