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ЭКОНОМИКА РБ
КГК МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВЕДЕТ 25 ФЕВРАЛЯ ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ ПО НАВЕДЕНИЮ ПОРЯДКА ПРИ УБОРКЕ ВЕТРОВАЛЬНОЙ ДРЕВЕСИНЫ
13:48 23.02.2022
Комитет государственного контроля Минской области 25 февраля 2022 года проводит «горячую линию» по вопросам наведения порядка в лесу и уборке буреломной древесины.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, сообщить имеющуюся информацию (в том числе анонимно) об обнаруженной в лесном массиве буреломно-ветровальной древесине, фактах несанкционированных свалок, незаконной вырубки леса и вывозки древесины можно с 10:00 до 13:00 по телефону 8 (017) 352-64-59.
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