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ЭКОНОМИКА РБ
НА СИСТЕМУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ БЕЛАРУСИ В 2021 ГОДУ БЫЛО ВЫДЕЛЕНО 8,8 МЛРД РУБЛЕЙ
13:19 23.02.2022
Только в 2021 году на систему здравоохранения государство выделило 8,8 млрд рублей. Об этом заявил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко сегодня во время открытия КТ-центра в РНПЦ детской хирургии.
По его словам, "обеспечение здравоохранения всем необходимым - это ключевой приоритет нашего государства. В прошлом году 8,8 млрд рублей (5% ВВП) мы потратили на систему здравоохранения: объемы увеличились на 30%. В том числе 2 млрд на борьбу с ковидом. За 2021 год мы потратили 730 млн рублей, чтобы в наших учреждениях здравоохранения появилось современное оснащение по последнему слову техники".
Заместитель премьер-министра отметил, что такой компьютерный томограф - это большое достижение.
"Только за прошлый год мы переоснастили 27 объектов, среди которых МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии, больницы и поликлиники в регионах. Где бы ни проживал человек, мы должны обеспечить ему качественную помощь - в любом уголке страны. А детям - первоочередное внимание", - сказал он.
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