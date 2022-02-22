Только в 2021 году на систему здравоохранения государство выделило 8,8 млрд рублей. Об этом заявил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко сегодня во время открытия КТ-центра в РНПЦ детской хирургии.

По его словам, "обеспечение здравоохранения всем необходимым - это ключевой приоритет нашего государства. В прошлом году 8,8 млрд рублей (5% ВВП) мы потратили на систему здравоохранения: объемы увеличились на 30%. В том числе 2 млрд на борьбу с ковидом. За 2021 год мы потратили 730 млн рублей, чтобы в наших учреждениях здравоохранения появилось современное оснащение по последнему слову техники".

Заместитель премьер-министра отметил, что такой компьютерный томограф - это большое достижение.

"Только за прошлый год мы переоснастили 27 объектов, среди которых МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии, больницы и поликлиники в регионах. Где бы ни проживал человек, мы должны обеспечить ему качественную помощь - в любом уголке страны. А детям - первоочередное внимание", - сказал он.