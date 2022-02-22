В январе 2022 г. организациями и индивидуальными предпринимателями Брестской области перевезено 1,2 млн тонн грузов, или 122,3% к январю 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот транспорта составил 395,9 млн т.км, или 118,1% к соответствующему периоду 2021 года.

Услугами пассажирского транспорта в январе 2022 г. воспользовались 11,9 млн человек, или 99% к соответствующему периоду 2021 года.

Пассажирооборот составил 74,4 млн пассажиро-километров, или 101,8% к уровню января 2021 г.