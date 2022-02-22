Резиденты Парка высоких технологий (ПВТ) вошли в список The 2022 Global Outsourcing 100 - ежегодный рейтинг 100 лучших IT-компаний мира, подготовленный Международной ассоциацией профессионалов в сфере аутсорсинга (IAOP).

Как сообщает сайт ПВТ, высокой оценки экспертов удостоились A1QA (ООО «Технологии качества»), Innowise Group (ООО «Фабрика инноваций и решений»), Qulix Systems (ЗАО «Кьюликс Системс»), Science Soft (ЗАО «НАУЧСОФТ»).

Среди лучших аутсорсеров также зарубежные компании с белорусскими центрами разработки, зарегистрированными в ПВТ: Artezio, Ciklum, IBA Group, Intetics, iTechArt Group.

В исследование включены компании со всего мира, предоставляющие полный спектр аутсорсинговых услуг – не только аутсорсинг информационных систем и бизнес-процессов, но и услуги по обслуживанию объектов, недвижимости, управлению активами, производству и логистике.

Рейтинг составляется на основе комплексных данных, которые эксперты IAOP получают от самих компаний и из независимых источников. Информация позволяет выставить оценку успешности развития участника рейтинга на рынке, а также качество его решений и удовлетворенность клиентов.

Компании распределяются по критериям «Лидер» и «Восходящая звезда», а затем оцениваются по четырем категориям – «Отзывы клиентов», «Программы инноваций», «Награды и сертификации», «Корпоративная социальная ответственность». Компания IBA Group 10-й год подряд входит в категорию «Лидеры» рейтинга.