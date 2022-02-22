ЭКОНОМИКА РБ

ВРП БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ ВЫРОС НА 3,7%

12:20 23.02.2022 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Брестской области за январь 2022 года в текущих ценах составил 1 550,1 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, это в сопоставимых ценах на 3,7% больше к уровню января 2021 г.