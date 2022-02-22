Организации холдинга «Белресурсы» за январь 2022 года увеличили объем заготовок вторичных материальных ресурсов по сравнению с январем 2021 года на 12,2%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, в том числе сбор макулатуры увеличился на 14,2%, стеклобоя – на 6,2%, отходов полимеров – на 8,9%, резиносодержащих отходов – на 51,4%.

С опережением холдинг «Белресурсы» выполнил в январе доведенные задания по поставкам лома и отходов черных и цветных металлов для государственных нужд.

28 февраля 2022 года на расширенном заседании дирекции будут подведены итоги работы организаций холдинга «Белресурсы» по заготовке вторичных материальных ресурсов, лома и отходов черных и цветных металлов за 2021 год и определены ориентиры на 2022 год с учетом сохранения динамики, достигнутой в январе.