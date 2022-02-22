В январе 2022 г. объем промышленного производства Брестской области в текущих ценах составил 1 408,6 млн рублей, или в сопоставимых ценах 105,5% к уровню января 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 126,8%, в обрабатывающей промышленности – 104,4%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 109,4% и в водоснабжении, сборе обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 102,4%.