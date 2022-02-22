Минский тракторный завод завершил технологический цикл производства четырехмиллионного трактора BELARUS.

«Сегодня мы завершили технологический цикл производства трактора BELARUS с порядковым номером четыре миллиона. Конечно, мы понимали, что подходим к этой красивой цифре и еще перед новым годом решили, что это будет модель 2022 – в соответствии с календарем. Но то, что технологический цикл завершится именно 22.02.2022, мы знать наверняка не могли – для нас это стало приятным сюрпризом. Завтра, 23 февраля, состоится презентация нашего четырехмиллионника», - рассказал генеральный директор ОАО «МТЗ» Виталий Вовк.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, юбилейный трактор отправится в Могилевскую область – трактористу-машинисту Николаю Даречкину, который работает в Белыничском сельскохозяйственном производственном кооперативе «Колхоз «Родина».