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ЭКОНОМИКА РБ
МТЗ ВЫПУСТИЛ ЧЕТЫРЕХМИЛЛИОННЫЙ ТРАКТОР BELARUS
11:26 23.02.2022
Минский тракторный завод завершил технологический цикл производства четырехмиллионного трактора BELARUS.
«Сегодня мы завершили технологический цикл производства трактора BELARUS с порядковым номером четыре миллиона. Конечно, мы понимали, что подходим к этой красивой цифре и еще перед новым годом решили, что это будет модель 2022 – в соответствии с календарем. Но то, что технологический цикл завершится именно 22.02.2022, мы знать наверняка не могли – для нас это стало приятным сюрпризом. Завтра, 23 февраля, состоится презентация нашего четырехмиллионника», - рассказал генеральный директор ОАО «МТЗ» Виталий Вовк.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, юбилейный трактор отправится в Могилевскую область – трактористу-машинисту Николаю Даречкину, который работает в Белыничском сельскохозяйственном производственном кооперативе «Колхоз «Родина».
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