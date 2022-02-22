В январе 2022 г. в хозяйствах всех категорий Брестской области (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 260,3 млн рублей, или в сопоставимых ценах 101,2% к уровню января 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 28,8 тыс. тонн, молока – 166,2 тыс. тонн, яиц получено 49,1 млн штук.

На долю сельскохозяйственных организаций приходится 94,1% объема производства скота и птицы (в живом весе), 98,8% молока и 93,1% производства яиц.

На 1 февраля 2022 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 869,7 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 291,8 тыс. голов. Численность свиней составила 325,7 тыс. голов.