Анатолий Бубен назначен руководителем государственного учреждения «Администрация свободной экономической зоны «Минск». Об этом говорится в постановлении Совета министров № 89 от 22 февраля 2022 года.

Ранее Анатолий Бубен возглавлял концерн «Белгоспищепром».