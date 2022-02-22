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ЭКОНОМИКА РБ
ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ СЭЗ «МИНСК» НАЗНАЧЕН АНАТОЛИЙ БУБЕН
10:49 23.02.2022
Анатолий Бубен назначен руководителем государственного учреждения «Администрация свободной экономической зоны «Минск». Об этом говорится в постановлении Совета министров № 89 от 22 февраля 2022 года.
Ранее Анатолий Бубен возглавлял концерн «Белгоспищепром».
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