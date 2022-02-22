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ЭКОНОМИКА РБ


В МИНЭКОНОМИКИ БЕЛАРУСИ ОБЪЯСНИЛИ РЕКОРДНОЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ САЛЬДО ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ ЭКСПОРТНЫМ РЫВКОМ ПРОМПРЕДПРИЯТИЙ


10:36 23.02.2022

Рекордное положительное сальдо внешней торговли достигнуто благодаря экспортному рывку промышленных предприятий. Об этом заявил 22 февраля 2022 года первый заместитель министра экономики Юрий Чеботарь, комментируя итоги внешней торговли за 2021 год.

По его словам, рекордное положительное сальдо по товарам и услугам ($3,8 млрд) достигнуто благодаря «экспортному рывку» промышленных предприятий, в полной мере воспользовавшихся оживлением спроса на белорусскую продукцию на мировых рынках.

«По экспорту товаров доковидный уровень удалось превысить более чем на 20%. Это самые большие объемы за последние 9 лет. Лучшие результаты достигались лишь дважды в истории страны – в 2011 и 2012 годах. При этом традиционно положительным оставался вклад услуг: их экспорт добавил более 6% к 2019 году. Заработанные на внешних рынках деньги позволили поддержать устойчивость и сбалансированность экономики. Бизнесу в таких условиях было намного проще планировать развитие. Также укрепилось доверие к граждан к банковской системе: население вернулось к роли продавца валюты на внутреннем рынке и увеличивает свои депозиты», – отметил Юрий Чеботарь, которого цитирует пресс-служба Минэкономики.

Как подчеркнул первый заместитель руководителя министерства, в целях сохранения и преумножения достигнутых результатов в 2022 году будут активно применяться усовершенствованные механизмы экспортной поддержки.

«В прошлом году эффективно сработал указ № 534. Объем экспорта с поддержкой достиг практически $1 млрд. В этом году объемы экспортного кредитования будут расти, например, по линии Банка развития – до 2 млрд рублей. По нашему мнению, закрепиться на рынках Китая и стран дальней дуги поможет финансирование из бюджета, как вариант, в рамках указа № 412, расходов предприятий пищевой промышленности на сертификацию производства своей продукции. Возместив бизнесу эти издержки, государство повысит узнаваемость бренда страны и, разумеется, в перспективе получит дополнительную экспортную выручку», – резюмировал Юрий Чеботарь.
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