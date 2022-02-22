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ЭКОНОМИКА РБ
ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ В 2021 ГОДУ УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 1,3%
10:10 23.02.2022
Реальные располагаемые денежные доходы населения Брестской области (за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги) в 2021 году составили 101,3% к уровню 2020 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 61,5%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 9,1%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 26,3%, доходы от собственности и прочие доходы – 3,1%.
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