Реальные располагаемые денежные доходы населения Брестской области (за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги) в 2021 году составили 101,3% к уровню 2020 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 61,5%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 9,1%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 26,3%, доходы от собственности и прочие доходы – 3,1%.