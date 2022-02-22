ОАО «Моготекс» выпустило на рынок свою новинку - интерьерные шторы Blackout.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, шторы Blackout представляют собой плотную трехслойную ткань из полиэфирного волокна с сатиновым переплетением.

Одним из главных преимуществ ткани Blackout по сравнению с обычной тканью для штор является ее способность блокировать солнечный свет на 90-95%. Внутренний слой такой ткани как раз и отвечает за светопоглощение.

«Интерьерные шторы Blackout не только украшают интерьер, но и обеспечивают максимально комфортные условия для сна и отдыха не только ночью, но и днем», - отметили в ОАО «Моготекс».

У штор Blackout есть и другие достоинства. Так, высокая плотность ткани позволяет хорошо держать форму и разные виды драпировок, они не выгорают, не деформируются и не линяют во время стирки, теплоизоляция не позволит зимой выпустить наружу тепло, а летом пропустить жару, а звукоизоляция оставит около третьей части шума снаружи.

Еще один плюс штор - простой уход: стирка при температуре до 40 градусов с минимальным отжимом и минимальные усилия при глажке. К тому же шторы гипоаллергенны.

Отметим, что компания «Моготекс» для продажи своей продукции несколько лет активно использует площадки крупных маркетплейсов - wildberries.ru, ozon.ru, 21vek.by.

ОАО «Моготекс» — это один из крупнейших производителей текстильной продукции в Беларуси. Признанный лидер на рынке Российской Федерации, стран ближнего и дальнего зарубежья.