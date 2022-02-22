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ЭКОНОМИКА РБ


РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОДАЖ ОРГАНИЗАЦИЙ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2021 ГОД СОСТАВИЛА 7%


09:20 23.02.2022

За 2021 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг Брестской области (без банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, Банка развития, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 8,5%, рентабельность продаж – 7%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, дебиторская задолженность на 1 января 2022 г. составила 3,9 млрд рублей, в том числе просроченная – 0,4 млрд рублей, или 10,1% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 января 2022 г. составила 5,3 млрд рублей, в том числе просроченная – 0,6 млрд рублей, или 11,5% от общего объема кредиторской задолженности.
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