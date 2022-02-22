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ЭКОНОМИКА РБ


ЭКСПОРТ БЕЛОРУССКИХ ПРОДТОВАРОВ И СЕЛЬХОЗСЫРЬЯ В 2021 ГОДУ УВЕЛИЧИЛСЯ НА 17,3% ДО $6,7 МЛРД


18:05 22.02.2022

В 2021 году экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья увеличился по сравнению с 2020 годом на 17,3% до $6,7 млрд. Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло, выступая с докладом на итоговой коллегии Минсельхозпрода.

Как сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода, в результате за год обеспечен прирост около $1 млрд.

При этом положительное внешнеторговое сальдо составило $2,2 млрд и увеличилось на $700 млн, или на 44% к 2020 году.

Доля экспорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в общем объеме экспорта Республики Беларусь составил около 17%.

Белорусское продовольствие поставлялось в 109 стран мира, в страны Евразийского экономического и Европейского союзов, Азии, Африки, Ближнего востока, Южной и Северной Америки.

На 14,8% увеличилась выручка от реализации продукции, на 39% возросла прибыль от реализации продукции. Сохраняется устойчивая тенденция к снижению количества убыточных организаций.

В прошлом году введено в эксплуатацию 59 молочнотоварных ферм, 12 производственных объектов для выращивания и откорма крупного рогатого скота, 6 свиноводческих комплексов, закуплено более 7 тыс. единиц сельскохозяйственной техники.

В сельскохозяйственных организациях республики произведено молока 7588 тыс. тонн (101% к 2020 году), выращено крупного рогатого скота – 635 тыс. тонн (100,7%). Средний удой на корову по стране превысил уровень 2020 года на 98 кг и составил 5412 кг. Лучшие результаты достигнуты в Брестской области, где этот показатель составил 6569 кг. Шеститысячный уровень продуктивности превышен также в хозяйствах Гродненской и Минской областей, соответственно 6320 и 6048 кг.

В сельскохозяйственных организациях и крестьянских фермерских хозяйствах республики намолочено зерновых и зернобобовых культур в бункерном весе 8,2 млн тонн при средней урожайности около 30 центнеров с гектара. Лидеры – Гродненский и Несвижский районы с урожайностью около 63 ц с гектара. Среди сельскохозяйственных организаций лучшего результата достигло ОАО «Гастеловское» – 93,8 ц с гектара.
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