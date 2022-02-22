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ЭКОНОМИКА РБ


МТС ПОВЫСИЛ ПРОПУСКНУЮ СПОСОБНОСТЬ 4G-СЕТИ ПО ВСЕЙ БЕЛАРУСИ


17:53 22.02.2022

МТС повысил пропускную способность 4G-сети в разных городах Беларуси и покрыл перспективной связью новые населенные пункты в Витебской области.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, базовые станции работают в трех диапазонах — 800, 1800 и 2600 МГц.

4G-сеть в диапазоне 800 МГц заработала в поселках Красносельцы Браславского района, Обухово и Зубревичи Оршанского района. Связь четвертого поколения также появилась в Осинторфе Дубровенского района и Гуте Поставского района. Кроме того, новые базовые станции LTE-800 были запущены в поселках Островенец Ушачского района, Озерцы Толочинского района. Доступнее и комфортнее стал 4G-интернет в Лепеле.

Также МТС повысил пропускную способность 4G-сети для жителей разных городов Беларуси. Среди них — Минск, Брест, Гомель и Гродно. Мобильный интернет также ускорен в Мозыре. Сильнее стал сигнал и в Минском районе — в Прилуках и Копище.

МТС развивает технологию 4G сразу в трех диапазонах — 800, 1800 и 2600 МГц. Это позволяет использовать преимущества каждого формата: так, более низкие частоты хороши для покрытия больших территорий, а более высокие — для улучшения качества связи в местах плотной застройки и пропуска большого объема трафика.

Мобильная связь четвертого поколения от МТС наиболее востребована в крупных городах, областных и районных центрах Беларуси. Она также представлена в малых населенных пунктах и в сельской местности. Проект реализуется совместно с инфраструктурным партнером beCloud. Все базовые станции устанавливаются с учетом санитарных норм и повышенных требований к безопасности.

Для использования 4G следует зайти в настройки и убедиться в наличии подключения. Проверить, поддерживает ли смартфон или SIM-карта LTE-сеть, можно с помощью USSD *464#. В ответ придет сообщение о состоянии гаджета.

Кроме того, можно самостоятельно подключить 4G на смартфонах с операционными системами iOS и Android. В случае с iPhone цепочка действий такова: настройки — сотовая связь — параметры данных — голос и данные — LTE. На Android-смартфонах последовательность схожая: настройки — мобильная сеть — мобильная передача данных — предпочтительный режим сети — 4G/3G/2G. После изменения настроек надо перезагрузить телефон, подключение к сети 4G МТС произойдет автоматически.
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