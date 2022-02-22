Международная научно-методическая конференция «Экологическое образование и устойчивое развитие. Состояние, цели, проблемы и перспективы» пройдет 24-25 февраля в БГУ в онлайн-формате.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, его участниками станут свыше 250 ученых, преподавателей вузов и педагогов учреждений дошкольного, среднего и дополнительного образования из 10 стран: Беларуси, России, Украины, Туркменистана, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Казахстана, Италии и Китая.

Откроется конференция пленарным заседанием. Здесь с докладом об экологическом образовании как факторе обеспечения национальной безопасности стран СНГ выступит ведущий научный сотрудник Института стратегии развития образования Российской академии образования Елена Дзятковская. Профессор Московского государственного областного университета Юлия Гришаева расскажет об экокультурных ценностях. Ученый Кыргызско-российского Славянского университета Бейшенбек Ордобаев отметит особенности подготовки специалистов в области предупреждения чрезвычайных ситуаций и др.

Работа конференции пройдет в пяти секциях: «Цели устойчивого развития (ЦУР) в системе дошкольного и среднего образования: теория и методология развития современного экологического образования», «Научно-методические приемы в организации образовательной среды для реализации ЦУР», «Инновационные подходы и педагогическое творчество как условие достижения ЦУР», «Дополнительное образование детей, молодежи и взрослых в осуществлении ЦУР» и «Методические разработки преподавателей».

Второй день конференции представлен педагогическими мастерскими и круглым столом «Экологическое образование и устойчивое развитие». На нем ученые представят более 60 методических разработок уроков и внеклассных мероприятий, посвященных экологической тематике.

Организаторами конференции выступают МГЭИ им. А.Д. Сахарова БГУ, министерства образования и природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси.