Министерство по налогам и сборам Беларуси разъяснило вопросы применения индивидуальными предпринимателями упрощенной системы налогообложения (УСН) при разработке и размещении мобильных приложений на площадке AppStore, а также при реализации (передаче) имущественных прав на иные объекты интеллектуальной собственности.

Как отмечается на сайте ведомства, с 1 января 2022 года не вправе применять УСН индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги, за исключением индивидуальных предпринимателей, осуществляющих туристическую деятельность, деятельность в сфере здравоохранения, деятельность сухопутного транспорта, услуги по общественному питанию, деятельность в области компьютерного программирования (подпункт 2.7 пункта 2 статьи 324 Налогового кодекса Республики Беларусь, далее – Налоговый кодекс).

Индивидуальные предприниматели, реализующие имущественные права на разработанные ими программные продукты, при соблюдении иных условий применения УСН, предусмотренных главой 32 Налогового кодекса, как и ранее вправе применять УСН.

Для целей применения положений Налогового кодекса под имущественными правами понимаются вытекающие из договорных и недоговорных отношений права, в том числе возникающие по поводу определения судьбы имущества, связанные с его владением, пользованием и распоряжением, имущественные права на объекты интеллектуальной собственности (подпункт 2.9 пункта 2 статьи 13 Налогового кодекса).

Таким образом, если деятельность индивидуального предпринимателя ограничена только разработкой и размещением мобильных приложений на площадке AppStore и (или) иных аналогичных площадках на основании договорных отношений, при исполнении которых индивидуальным предпринимателем осуществляется реализация (передача) имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности, то такой индивидуальный предприниматель вправе применять в 2022 году УСН.

Аналогичные подходы применяются при реализации (передаче) имущественных прав на иные объекты интеллектуальной собственности. При этом необходимо учитывать, что не вправе применять УСН индивидуальные предприниматели, реализующие имущественные права на средства индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ или услуг (фирменные наименования, товарные знаки и знаки обслуживания, географические указания и другое) (подпункт 2.1.3 пункта 2 статьи 324 Налогового кодекса).

В соответствии со статьей 980 Гражданского кодекса Республики Беларусь к объектам интеллектуальной собственности относятся:

1) результаты интеллектуальной деятельности:

произведения науки, литературы и искусства;

исполнения, фонограммы и передачи организаций вещания;

изобретения, полезные модели, промышленные образцы;

селекционные достижения;

топологии интегральных микросхем;

секреты производства (ноу-хау);

2) средства индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ или услуг:

фирменные наименования;

товарные знаки и знаки обслуживания;

географические указания;

3) другие результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ или услуг в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом и иными законодательными актами.