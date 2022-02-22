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ЭКОНОМИКА РБ
ДВИЖЕНИЕ ПО ЮГО-ЗАПАДНОМУ ОБХОДУ МОГИЛЕВА ПЛАНИРУЕТСЯ ОТКРЫТЬ В ЭТОМ ГОДУ
16:33 22.02.2022
Движение по Юго-западному обходу Могилева планируется открыть в этом году.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерстве транспорта и коммуникаций, автодорога будет возведена по параметрам II категории с двумя полосами движения и покрытием из цементо- и асфальтобетона.
На строительном участке длиной 12 км будут построены два моста - через реки Днепр и Вильчанка, а также путепровод через железную дорогу.
Стоимость объекта - 145 млн рублей. Проект реализуется за счет средств республиканского бюджета.
Заказчик строительства - РУП «Могилевавтодор», генподрядчик – ОАО «ДСТ №3», проектировщик – ГП «Белгипродор».
Полностью объект будет введен в эксплуатацию в 2023 году.
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