ЭКОНОМИКА РБ

ДВИЖЕНИЕ ПО ЮГО-ЗАПАДНОМУ ОБХОДУ МОГИЛЕВА ПЛАНИРУЕТСЯ ОТКРЫТЬ В ЭТОМ ГОДУ

16:33 22.02.2022 Движение по Юго-западному обходу Могилева планируется открыть в этом году. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерстве транспорта и коммуникаций, автодорога будет возведена по параметрам II категории с двумя полосами движения и покрытием из цементо- и асфальтобетона. На строительном участке длиной 12 км будут построены два моста - через реки Днепр и Вильчанка, а также путепровод через железную дорогу. Стоимость объекта - 145 млн рублей. Проект реализуется за счет средств республиканского бюджета. Заказчик строительства - РУП «Могилевавтодор», генподрядчик – ОАО «ДСТ №3», проектировщик – ГП «Белгипродор». Полностью объект будет введен в эксплуатацию в 2023 году.