Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 22 февраля 2022 года выросло до 890 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 890 тыс. 089 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 875 тыс. 660 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 514 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6392 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 2507 человек, число смертей от COVID-19 – на 17.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 5 тыс. 591 тест. Всего в стране проведено 12 млн 317 тыс. 444 теста.