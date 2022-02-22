Лукашенко подписал распоряжение о назначении стипендий президента на 2022 год 70 аспирантам, выполняющим диссертационные исследования по приоритетным направлениям научной, научно-технической и инновационной деятельности, сообщает его пресс-служба.

Результаты работ аспирантов, которым назначены стипендии, используются в практической деятельности организаций промышленности, медицины, сельского хозяйства, образования, представлены на республиканских и международных конференциях, опубликованы в научных изданиях.

В числе стипендиатов представители технических, физико-математических, биологических, химических, медицинских, экономических, сельскохозяйственных, гуманитарных наук и спорта, выполняющие исследования в учреждениях образования, научных и научно-практических организациях.