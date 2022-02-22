Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси выдало предписание о приостановлении реализации куриных яиц, потребительская упаковка которых содержит информацию «Эко яйца».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, мера принята в целях прекращения нарушения прав потребителей в части доведения недостоверной информации об основных потребительских свойствах куриных яиц изготовителем ООО «Эко яйца АВС» на упаковке товара.

При рассмотрении обращений граждан, поступающих в министерство установлено, что на лицевой стороне упаковки куриных яиц размещается информация «Эко яйца». Законом Республики Беларусь от 9 января 2002 г. № 90-З «О защите прав потребителей» для изготовителя установлена обязанность своевременно довести до сведения потребителя необходимую и достоверную информацию о товарах. Обязательная информация о товарах должна содержать в том числе сведения об основных потребительских свойствах товаров.

Обязательная информация о товаре и в том числе сведения о потребительских свойствах товара (куриных яиц) в соответствии с частью первой пункта 9 статьи 7 Закона доводится до сведения потребителя на белорусском или русском языке четким и разборчивым шрифтом в документации, прилагаемой к товарам, на потребительской таре (упаковке), этикетках или иным способом, принятым для отдельных видов товаров. Информация, сообщенная или переданная на иностранном языке, считается непредставленной.

Кроме того, обязательные требования к маркировке пищевой продукции, выпускаемой в обращение на единой таможенной территории Евразийского экономического союза, установлены в техническом регламенте Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» (ТР ТС 022/2011).

Пунктом 1 части 4.10 статьи 4 ТР ТС 022/2011 установлено, что информация об отличительных признаках пищевой продукции, к которой относится в том числе информация об особенностях происхождения этой продукции, указывается в маркировке на добровольной основе. При этом информация об отличительных признаках пищевой продукции должна быть подтверждена доказательствами, сформированными лицом, указавшим это заявление в маркировке пищевой продукции самостоятельно, или полученными им с участием других лиц. Доказательства наличия отличительных признаков пищевой продукции подлежат хранению в организациях или у индивидуальных предпринимателей, выпускающих данную пищевую продукцию в обращение на единой таможенной территории Евразийского экономического союза, и предъявляются в случаях, предусмотренных законодательством Евразийского экономического союза.

Таким образом, применение на добровольной основе слов «Эко яйца» в маркировке пищевой продукции возможно при обеспечении выполнения требований, установленных в пункте 2, части 4.10 статьи 4 ТР ТС 022/2011, т.е. при наличии доказательств.

Однако ООО «Эко яйца АВС» документы, подтверждающие достоверность информации «Эко яйца», содержащейся на потребительской упаковке, представлены в МАРТ не были.

«В целях недопущения указанных нарушений МАРТ предписано ООО «Эко яйца АВС» устранить выявленные нарушения путем приостановления реализации куриных яиц, потребительская упаковка которых содержит информацию «Эко яйца», - отметили в ведомстве.