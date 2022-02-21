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ЭКОНОМИКА РБ
РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В МИНСКЕ ЗА ЯНВАРЬ УВЕЛИЧИЛСЯ НА 4,3%
13:03 22.02.2022
В Минске розничный товарооборот в январе 2022 г. составил 1 504,3 млн рублей, или 104,3% в сопоставимых ценах к уровню января 2021 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 96,1% розничного товарооборота города Минска, в январе 2022 г. составил 1 445,2 млн рублей, или 104,7% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.
В январе 2022 г. оптовый товарооборот составил 6 622,8 млн рублей, или в сопоставимых ценах 93,9% к уровню января 2021 г.
Товарооборот общественного питания в январе 2022 г. составил 130,5 млн рублей, или 108,9% в сопоставимых ценах к уровню января 2021 г.
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