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ЭКОНОМИКА РБ


МОБИЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР LIFE:) ЗНАЧИТЕЛЬНО РАСШИРИЛ 4G-СЕТЬ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ


12:51 22.02.2022

ЗАО «БеСТ» (мобильный оператор life:) в последнее время запустил 59 новых 4G-станций.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, в Минске и Минской области новые станции заработали в Новой Боровой (д. Копище, ул. Небесная), ЖК «Каскад» (ул. Кальварийская), в районе ТЦ «Корона» (ул. Корженевского) и в микрорайоне Каменная горка (ул. Притыцкого).

В Витебской области 4G-станции появились в таких населенных пунктах, как Бегомль, Озерцы, Обухово и др.

Большинство станций работают в диапазоне 1800 МГц, они обеспечивают качество сигнала даже при значительных нагрузках. Также запущены и станции в диапазоне 800 МГц, обеспечивающие стабильность связи на более широкой территории.
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