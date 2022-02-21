Почти 80% жителей Гродненской области, обратившихся в 2021 году в службу занятости, получили работу. Об этом сообщила председатель областного комитета по труду, занятости и социальной защите Ольга Седельник.

За прошедший год в службу занятости обратились 22,3 тыс. человек, из которых 10 тыс. получили статус безработных. При содействии специалистов службы работу нашли 18,3 тыс. граждан, в том числе 7,8 тыс. безработных, пишет сайт Федерации профсоюзов Беларуси.

«В целях расширения возможностей занятости граждан с инвалидностью 7 организациям профинансированы и компенсированы затраты за приобретение оборудования на создание 28 новых рабочих мест для трудоустройства людей с ограниченными возможностями. В 77 организациях организована адаптация к трудовой деятельности 112 безработных с компенсацией затрат нанимателям по оплате их труда», – рассказала Седельник.

Профессиональное обучение, организованное профильными ведомствами, прошли 429 человек. По заявкам нанимателей, а также под организацию самозанятости обучение прошли 75,5% направленных на профподготовку и переподготовку безработных. Как мы писали ранее, 188 местных жителей получили государственные субсидии на организацию собственного бизнеса.

«Уровень регистрируемой безработицы в 2021 году не изменился и на 1 января 2022 года составил 0,2% от численности рабочей силы», – подытожила Ольга Седельник.