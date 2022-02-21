1 марта 2022 г. на Белорусской универсальной товарной бирже (БУТБ) стартуют регулярные торги удобрениями на внутреннем рынке.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, через биржевую площадку планируется реализовывать наиболее востребованные в сельском хозяйстве минеральные удобрения. Торговые сессии будут проводиться по принципу обратного аукциона с периодичностью два раза в неделю – по средам и пятницам.

«Организация еженедельных торгов удобрениями является ответом биржи на запрос участников рынка, которые в настоящее время активно используют биржевой механизм для приобретения средств защиты растений и семян для посева. С начала года общая сумма сделок с данной продукцией составила 58 млн BYN, что в 1,6 раза больше, чем за тот же период 2021 г. При этом увеличилась и экономия средств покупателей благодаря снижению цен в ходе торгов. За неполные два месяца этот показатель превысил 937 тыс. BYN. Не менее существенный экономический эффект планируется достичь и при реализации удобрений. Поэтому приоритетной задачей является привлечение на биржевую площадку ведущих производителей и поставщиков, чтобы уже на первой торговой сессии обеспечить высокий уровень конкуренции. Таким образом, за счет объединения сопутствующих товаров в рамках одной торговой сессии биржа постепенно становится комплексным инструментом закупок для предприятий аграрного сектора, что особенно актуально накануне весенней посевной кампании», – прокомментировали в пресс-службе БУТБ.

За январь 2022 г. на торгах БУТБ реализована продукция АПК на общую сумму 123 млн BYN. Наибольшим спросом на внутреннем рынке пользовались шроты масличных культур и кормовые добавки, в то время как львиную долю экспортных продаж обеспечили растительные масла и продукция переработки сахарной свеклы.