В январе 2022 г. организациями и индивидуальными предпринимателями Минска перевезено 3 млн тонн грузов, или 51,9% к январю 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, грузооборот составил 1,2 млрд тонно-километров, или 43,8% к соответствующему периоду 2021 года.

В январе 2022 г. пассажирооборот составил 560,6 млн пассажиро-километров, или 108,8% к соответствующему периоду 2021 года.

Услугами пассажирского транспорта воспользовались 50,4 млн человек, или 102,4% к январю 2021 г.