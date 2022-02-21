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ЭКОНОМИКА РБ


ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ТРАНСПОРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МИНСКА В ЯНВАРЕ УПАЛИ НА 48,1%


11:15 22.02.2022

В январе 2022 г. организациями и индивидуальными предпринимателями Минска перевезено 3 млн тонн грузов, или 51,9% к январю 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, грузооборот составил 1,2 млрд тонно-километров, или 43,8% к соответствующему периоду 2021 года.

В январе 2022 г. пассажирооборот составил 560,6 млн пассажиро-километров, или 108,8% к соответствующему периоду 2021 года.

Услугами пассажирского транспорта воспользовались 50,4 млн человек, или 102,4% к январю 2021 г.
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