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ЭКОНОМИКА РБ


BKM HOLDING ПОДРОБНЕЕ РАССКАЗАЛ О СВОЕМ ПЕРВОМ ГРУЗОВОМ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕ ЛИНЕЙКИ VITOVT


10:43 22.02.2022

ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш» (BKM Holding), представившее на прошлой неделе свой первый грузовой электромобиль Vitovt Truck Electro Prime, подробнее рассказало про его характеристики.

Как сообщается на сайте предприятия, в данной комплектации габариты электрогрузовика составляют 10500x2600x4000 мм, объем кузова-фургона – 44 м куб., грузоподъемность электрогрузовика - 7800 кг, максимальная скорость - 90 км/ч, оснащен тяговым электродвигателем, асинхронным с максимальной мощностью 180 кВт. Тип батареи: LiFePO4, емкость батареи составляет 273 кВт*ч. Пробег на одном заряде - до 200 км. В режиме внутригородской эксплуатации средний расход электроэнергии составляет 1,1 кВт*ч. Пробег может быть изменен по требованию заказчика.

Для обеспечения быстрой зарядки грузовой электромобиль оснащен 2 зарядными розетками CCS Combo 2. При использовании двух розеток одновременно зарядная сессия составляет около 90 минут, при использовании одной розетки увеличивается в два раза соответственно.

Внутренняя отделка кабины выполнена из современных высококачественных материалов, соответствует мировым тенденциям в области дизайна и эргономики кабин грузовых автомобилей. Рабочее место водителя оборудовано жидкокристаллическими дисплеями и touch-screen панелью управления, мультимедийной системой. Сиденье водителя оборудовано пневмоподвеской, подголовником, поясничной поддержкой, подогревом и имеет 8 различных регулировок. Также кабина имеет 2 комфортных пассажирских сиденья. Для обеспечения возможности отдыха водителя установлено откидное спальное место. В кабине установлена климатическая система с функцией климат-контроля и атмосферная LED подсветка.

В данной комплектации электрогрузовик также оборудован безключевым доступом в кабину, системой непрямого обзора – цифровые зеркала, наружными и внутренними световыми приборы на базе led-технологий, противотуманными фарами с функцией подсветки бокового поворота.

Грузовой электромобиль VITOVT Truck Electro Prime оборудован системой беспилотного управления ADAS Lv.1. с функциями адаптивного круиз-контроля и автоматического экстренного торможения, электронной управляемой пневматической подвеской ЕLC с возможностью регулировки уровня погрузочной площадки, тормозной системой с электронным управлением (электронной тормозной системой EBS с антиблокировочной системой ABS, с функциями системы контроля тягового усилия ATC, DTC), системой помощи при въезде на уклон Hill holder.
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