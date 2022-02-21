В январе 2022 г. объем промышленного производства Минска в текущих ценах составил 1 825,7 млн рублей, или в сопоставимых ценах 106% к уровню января 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, объем производства в горнодобывающей промышленности увеличился на 45,2%, в обрабатывающей промышленности – на 10,9%.

При этом в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом производство упало на 7,8%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений - на 6,3%.