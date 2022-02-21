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ЭКОНОМИКА РБ
РОСТ ПРОИЗВОДСТВА ПРОМПРОДУКЦИИ В МИНСКЕ ЗА ЯНВАРЬ СОСТАВИЛ 6%
10:13 22.02.2022
В январе 2022 г. объем промышленного производства Минска в текущих ценах составил 1 825,7 млн рублей, или в сопоставимых ценах 106% к уровню января 2021 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, объем производства в горнодобывающей промышленности увеличился на 45,2%, в обрабатывающей промышленности – на 10,9%.
При этом в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом производство упало на 7,8%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений - на 6,3%.
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