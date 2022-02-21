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ЭКОНОМИКА РБ
КГК МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫЯВИЛ ПРЕВЫШЕНИЕ ТОРГОВЫХ НАДБАВОК В 7 РАЗ
09:45 22.02.2022
Комитет государственного контроля Могилевской области за истекший период 2022 года выявил завышение цен на более чем 60 наименований товаров в 14 торговых объектах Могилева и Бобруйска, Климовичского, Костюковичского и Могилевского районов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе КГК Могилевской области, среди основных групп товаров, на которые чаще завышались цены: плодоовощная продукция, рыба мороженая, колбасные и макаронные изделия, крупы и сахар. В отдельных объектах торговли цены на отечественную плодоовощную продукцию порой превышали максимально разрешенные в 1,5 раза, а на импортную торговые надбавки завышались до 7 раз.
По выданным рекомендациям и предписаниям нарушителями незамедлительно приняты меры реагирования. Для недопущения подобных случаев проинформированы местные органы власти.
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