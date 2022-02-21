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ЭКОНОМИКА РБ
ВРП МИНСКА В ЯНВАРЕ ВЫРОС НА 1,1%
09:22 22.02.2022
Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Минска за январь 2022 г. в текущих ценах составил 4,8 млрд рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, в сопоставимых ценах ВРП Минска вырос на 1,1% к уровню января 2021 г.
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