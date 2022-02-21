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ЭКОНОМИКА РБ


ЗА ЯНВАРЬ В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТРОЕНО 724 НОВЫЕ КВАРТИРЫ


18:00 21.02.2022

В январе 2022 года организациями всех форм собственности Минской области построено 724 новые квартиры.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, введено в эксплуатацию 101,1 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 32,9 тыс. квадратных метров общей площади, или 32,5% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 21,8 тыс. квадратных метров.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 68,2 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 67,4% от общего ввода по области.
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