В январе 2022 года организациями всех форм собственности Минской области построено 724 новые квартиры.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, введено в эксплуатацию 101,1 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 32,9 тыс. квадратных метров общей площади, или 32,5% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 21,8 тыс. квадратных метров.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 68,2 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 67,4% от общего ввода по области.