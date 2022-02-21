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ЭКОНОМИКА РБ


ПОРТАЛ РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКИ ОБНОВИЛ ДИЗАЙН И РАСШИРИЛ ФУНКЦИОНАЛ


17:33 21.02.2022

Портал рейтинговой оценки качество-услуг.бел обновил дизайн и расширил функционал.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе РУП «Белтелеком», помимо улучшенных визуальных и технических аспектов, предоставлен следующий функционал:

новые способы регистрации на портале для пользователей. Теперь получить доступ к оценке организаций можно не только после регистрации и авторизации по логину и паролю, но и через социальные сети.

возможность получать более широкую аналитику для организаций. По результатам оценки качества работы пользователями, включая детализацию изменений позиций в рейтинге подчиненных организаций и их структурных подразделений, организации смогут оперативно и более точно реагировать на изменение мнений о работе и принимать меры по повышению качества обслуживания на различных уровнях.

функция для генерации QR-кодов профилей объектов оценки. Пользователь, получивший услугу и желающий оценить качество ее предоставления, с помощью QR-кода сможет перейти на страницу соответствующего государственного органа или организации на портале. Это упрощает доступ к опциям портала

На сегодня возможностями портала пользуются около 53 тысяч человек. В качестве объектов оценки зарегистрировано более 13 тысяч организаций, выставлено более 240 тысяч оценок.

В настоящее время на портале представлены 144 объекта РУП «Белтелеком».

Найти организацию на портале можно следующим образом: с помощью поисковой строки; в перечне организаций;

на карте – в разделе «Рейтинг»; по сферам жизнедеятельности и категориям.

Для оценки необходимо выбрать из предложенного перечня услугу и указать дату ее предоставления. Далее по пятибалльной шкале заполняется анкета.

Критерии для оценки: простота и понятность процесса получения услуги или осуществления административной процедуры; доступность информации о порядке получения услуги; соблюдение установленного срока предоставления услуги; вежливость и доброжелательность сотрудников.

По желанию, можно добавить свои комментарии о качестве обслуживания.
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