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ЭКОНОМИКА РБ
ПОРТАЛ РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКИ ОБНОВИЛ ДИЗАЙН И РАСШИРИЛ ФУНКЦИОНАЛ
17:33 21.02.2022
Портал рейтинговой оценки качество-услуг.бел обновил дизайн и расширил функционал.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе РУП «Белтелеком», помимо улучшенных визуальных и технических аспектов, предоставлен следующий функционал:
новые способы регистрации на портале для пользователей. Теперь получить доступ к оценке организаций можно не только после регистрации и авторизации по логину и паролю, но и через социальные сети.
возможность получать более широкую аналитику для организаций. По результатам оценки качества работы пользователями, включая детализацию изменений позиций в рейтинге подчиненных организаций и их структурных подразделений, организации смогут оперативно и более точно реагировать на изменение мнений о работе и принимать меры по повышению качества обслуживания на различных уровнях.
функция для генерации QR-кодов профилей объектов оценки. Пользователь, получивший услугу и желающий оценить качество ее предоставления, с помощью QR-кода сможет перейти на страницу соответствующего государственного органа или организации на портале. Это упрощает доступ к опциям портала
На сегодня возможностями портала пользуются около 53 тысяч человек. В качестве объектов оценки зарегистрировано более 13 тысяч организаций, выставлено более 240 тысяч оценок.
В настоящее время на портале представлены 144 объекта РУП «Белтелеком».
Найти организацию на портале можно следующим образом: с помощью поисковой строки; в перечне организаций;
на карте – в разделе «Рейтинг»; по сферам жизнедеятельности и категориям.
Для оценки необходимо выбрать из предложенного перечня услугу и указать дату ее предоставления. Далее по пятибалльной шкале заполняется анкета.
Критерии для оценки: простота и понятность процесса получения услуги или осуществления административной процедуры; доступность информации о порядке получения услуги; соблюдение установленного срока предоставления услуги; вежливость и доброжелательность сотрудников.
По желанию, можно добавить свои комментарии о качестве обслуживания.
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