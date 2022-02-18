Предпринимательский сектор развивается и повышает свое качество. Об этом заявила заместитель директора Департамента по предпринимательству Ирина Бабаченок во время семинара «Предпринимательская среда в новых реалиях», прошедшего 18 февраля 2022 года на площадке Белорусского института стратегических исследований.

Как сообщается на сайте Минэкономики, на мероприятии эксперты обсудили особенности развития белорусского предпринимательства в условиях пандемии и правовых изменений, перспективы совершенствования политики государства в отношении малого и среднего бизнеса, новые подходы во взаимодействии власти и бизнеса.

«В прошлом году началась масштабная реформа в области государственных услуг для бизнеса, мы называем их административными процедурами. Изменение подходов к административным процедурам –инфраструктурный инструмент развития бизнеса. Создано 9 рабочих групп по различным отраслям и сферам, которые затрагивают административные процедуры. В них вошло более 300 человек, в числе которых – представители госорганов, научных кругов, бизнес-сообщества. С ноября 2021 по январь 2022 года рассмотрены 504 административные процедуры – это 40% от существующих. Приняты принципиальные решения по оптимизации 387 процедур. Это только первый этап реформы, а всех будет три. Кроме того, в структуре Банка развития появилось агентство сервисизации и реинжиниринга. Цель – снижение административной нагрузки на бизнес, в том числе с использованием цифровых инструментов. По сути, мы стремимся к созданию суперсервисов для бизнеса. Однако процесс должен быть обоюдным: если государство готово ослабить рычаги регулирования, то мы рассчитываем на релевантный отклик в виде добросовестного соблюдения требований законодательства», – подчеркнула Ирина Бабаченок.

Заместитель директора Департамента по предпринимательству отметила очевидный качественный рост предпринимательского сектора.

«Как свидетельствуют оперативные данные МНС, несмотря на некоторое снижение количества субъектов хозяйствования малого и среднего бизнеса до 372 тысяч, поступления от них в бюджет в 2021 году выросли на 21,5% к уровню 2020. А значит, сектор развивается и повышает качество», – резюмировала Ирина Бабаченок.