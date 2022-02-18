|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|21.02.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
НАЗНАЧЕН НОВЫЙ ДИРЕКТОР ПРЕДПРИЯТИЯ "ОРШАСЫРЗАВОД"
15:35 21.02.2022
Глава Витебской области Александр Субботин принял кадровые решения.
Как сообщает Telegram-канал Витебского облисполкома, согласованы назначения Сергея Герасимца директором предприятия "ОршаСырЗавод", Елены Орловой - директором Витебского медколледжа имени академика И.П.Антонова и Евгения Николаенка - заместителем председателя Миорского райисполкома.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 21.02.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 18.02.2022
Курсы в банках
на 21.02.2022
Конвертация в банках
на 21.02.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте