Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 21 февраля 2022 года выросло до 887,5 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 887 тыс. 582 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 873 тыс. 353 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 544 пациента. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6375 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 4365 человек, число смертей от COVID-19 – на 14.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 12 тыс. 087 тестов. Всего в стране проведено 12 млн 311 тыс. 853 теста.